Un ex Ternana e Lucchese è il nuovo colpo del Trastevere (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Trastevere comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Damiano Ciucci, classe 2005. Cresciuto nei settori giovanili di Fonte Meravigliosa e Dabliu, il neo esterno destro amaranto si è trasferito alla Ternana nel gennaio del 2022 e, in rossoverde, ha disputato Romatoday.it - Un ex Ternana e Lucchese è il nuovo colpo del Trastevere Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilcomunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Damiano Ciucci, classe 2005. Cresciuto nei settori giovanili di Fonte Meravigliosa e Dabliu, il neo esterno destro amaranto si è trasferito allanel gennaio del 2022 e, in rossoverde, ha disputato

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trastevere, nuova freccia sulla destra: ufficiale l'arrivo di Damiano Ciucci - Il Trastevere mette a segno un colpo in entrata aggiudicandosi le prestazioni dell'esterno destro Damiano Ciucci. Il giovane classe 2005 è cresciuto nei settori giovanili di Fonte Meravigliosa e Dabli ... (gazzettaregionale.it)

Lucchese Resettare il ko di Perugia In difesa arriva il 22enne Cartano - LUCCA. Dimenticare subito la sconfitta di Perugia, il “Curi” continua a essere un tabù per i rossoneri protagonisti di un brutto secondo tempo, per espugnare finalmente il Porta Elisa venerdì sera, ca ... (msn.com)

SETTORE GIOVANILE | Lazio, nel weekend ok l’U-18. Primo ko per l’U-14 - Attraverso un comunicato ufficiale la società ha reso noti i risultati dei due impegni del weekend delle selezioni giovanili biancocelesti ... (cittaceleste.it)