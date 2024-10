Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 11-10-2024 ore 09:10

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata la redazione da parte di Francesco Vitale in studio Idra sarà contro la missione Uniti nel sud del Libano feriti due caschi blu indonesiani colpite anche basi italiane che l’ho detto convoca l’ambasciatore dello stato ebraico parlando di attacco intollerabile è possibile crimine di guerra europei di zielinski che oggi vedrà Papa Francesco è il cancelliere sciolto meloni ribadisce il fermo sostegno dell’Italia in Ucraina Putin vede oggi il presidente iraniano per chi ha segnato oggi il Premio Nobel per la pace Oggi edizione di parete la commissione attività produttive della camera industria del Senato dopo i bassi livelli di produzione di stellantis in Italia la società conferma intanto che è in corso il formale per identificare il successore del CEO conclusione del sono andato a inizio 2026 ostermann nominato nuovo uscire Financial officer di ...