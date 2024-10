Spagna-Danimarca: dove vederla, orario e probabili formazioni (Di venerdì 11 ottobre 2024) All’Estadio Enrique Roca andrà in scena la sfida tra Spagna-Danimarca: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Vodafone Park di Murcia si giocherà la sfida di Nations League tra Spagna-Danimarca. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni Spagna (4-2-3-1): Raya; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Calcionews24.com - Spagna-Danimarca: dove vederla, orario e probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) All’Estadio Enrique Roca andrà in scena la sfida tra: le ultimissime diconvedere il match in tv Al Vodafone Park di Murcia si giocherà la sfida di Nations League tra. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’vedere la sfida. Le(4-2-3-1): Raya; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte,

Spagna-Danimarca (Uefa Nations League A - 12-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni - quote - pronostici. La Roja cerca il sorpasso - Nel gruppo 4 della Lega A di Champions League un po’ a sorpresa comanda la Danimarca: gli scandinavi hanno ottenuto due vittorie nelle prime due gare giocate e sono davanti a tutti, anche alla Spagna campione d’Europa, che paga il pareggio a reti bianche di Belgrado, precedente alla grande vittoria ottenuta dalla Roja in Svizzera. (Infobetting.com)

