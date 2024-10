Sale la tensione tra le due Coree, Pyongyang: “Pronti a rispondere a droni Seul” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – "La Corea del Sud ha compiuto un grave atto di provocazione politico-militare infiltrando droni a Pyongyang". Questa l'accusa del ministero degli Esteri nordcoreano pubblicata su Kcna, agenzia di stampa nazionale. "Il 3 e il 9 di questo mese, e di nuovo il 10, Seul ha invaso i cieli sopra il distretto centrale della Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – "La Corea del Sud ha compiuto un grave atto di provocazione politico-militare infiltrando". Questa l'accusa del ministero degli Esteri nordcoreano pubblicata su Kcna, agenzia di stampa nazionale. "Il 3 e il 9 di questo mese, e di nuovo il 10,ha invaso i cieli sopra il distretto centrale della

