Roma, carabiniere appena laureato sventa una rapina a Monti. Meloni: “Congratulazioni doppie” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fresco di laurea in scienze giuridiche, dopo aver ottenuto il massimo dei voti, è intervenuto sventando una rapina a un turista nel centro di Roma. Protagonista del gesto un carabiniere della Compagnia Roma Centro, Gaetano Rispoli, originario di Aversa (Caserta), in servizio alla stazione Roma Quirinale. Dopo aver finito la discussione della tesi si stava dirigendo nel rione Monti per prendere un aperitivo con i familiari e due colleghi. Roma, carabiniere neo-lauretato sventa una rapina Sulle scalinate della salita del Grillo però i carabinieri, liberi dal servizio, hanno notato due persone che dopo aver distratto un turista, gli hanno rubato la borsa fuggendo subito a piedi. Il carabiniere, con ancora in testa la corona d’alloro per la laurea, li ha inseguiti insieme ai suoi colleghi, riuscendo a bloccare il rapinatore. Secoloditalia.it - Roma, carabiniere appena laureato sventa una rapina a Monti. Meloni: “Congratulazioni doppie” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fresco di laurea in scienze giuridiche, dopo aver ottenuto il massimo dei voti, è intervenutondo unaa un turista nel centro di. Protagonista del gesto undella CompagniaCentro, Gaetano Rispoli, originario di Aversa (Caserta), in servizio alla stazioneQuirinale. Dopo aver finito la discussione della tesi si stava dirigendo nel rioneper prendere un aperitivo con i familiari e due colleghi.neo-lauretatounaSulle scalinate della salita del Grillo però i carabinieri, liberi dal servizio, hanno notato due persone che dopo aver distratto un turista, gli hanno rubato la borsa fuggendo subito a piedi. Il, con ancora in testa la corona d’alloro per la laurea, li ha inseguiti insieme ai suoi colleghi, riuscendo a bloccare iltore.

