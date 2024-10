Resident Evil 2 Remake arriva su iPhone, iPad e Mac (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il capolavoro survival horror del 1998, Resident Evil 2, torna in una veste completamente rinnovata e si appresta a terrorizzare gli utenti iOS. Capcom, la casa produttrice del gioco, ha annunciato l'arrivo del Remake sull'App Store, permettendo ai giocatori di immergersi nell'apocalisse zombie direttamente dai propri dispositivi mobili. Questa riedizione non è una Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il capolavoro survival horror del 1998,2, torna in una veste completamente rinnovata e si appresta a terrorizzare gli utenti iOS. Capcom, la casa produttrice del gioco, ha annunciato l'arrivo delsull'App Store, permettendo ai giocatori di immergersi nell'apocalisse zombie direttamente dai propri dispositivi mobili. Questa riedizione non è una

