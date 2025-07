Raccontare la realtà per raggiungere il cuore di chi legge

Nel mondo di oggi, dove le parole possono costruire ponti o erigere muri, il ruolo di una testata come il Resto del Carlino diventa più cruciale che mai. Ricordando le parole di Papa Leone XIV e dell’arcivescovo Pennacchio, ci chiediamo: come può il giornalismo di oggi essere un abbraccio disarmato, capace di raccontare con empatia e responsabilità? È questa la strada verso un’informazione che conquista cuore e fiducia.

La parola disarmata, che calma e racconta, che condivide e spiega. Lo ha chiesto il nuovo Papa, Leone XIV, parlando di una comunicazione che deve essere un abbraccio e non una pietra che ferisce, di un giornalismo che accompagna e non condanna. Sono parole che usa spesso anche l’arcivescovo di Fermo, Rocco Pennacchio. In occasione dei 140 del Resto del Carlino, gli abbiamo chiesto una riflessione su quale può essere oggi il ruolo di una testata locale, in una comunità come quella fermana. Un Vescovo molto vicino alla città, impegnato in una comunicazione che sia trasparente e coinvolgente, alla guida della Diocesi più grande di tutte le Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it