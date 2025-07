Emanuele Ciani Acer | Un aiuto alla comunità Immobili da restaurare per chi ha bisogno

Emanuele Ciani, architetto di 43 anni e volto noto nel panorama cittadino, si prepara a guidare Acer Forlì-Cesena con un impegno concreto: trasformare immobili da restaurare in opportunità per chi ha bisogno. La sua nomina rappresenta un passo deciso verso comunità più solidali e sostenibili. Con la sua esperienza e passione, Ciani si propone di fare la differenza, dimostrando che il cambiamento inizia proprio dalle case che possiamo ristrutturare e rivitalizzare.

Emanuele Ciani, 43 anni, architetto con uno studio in città, sarà il nuovo presidente di Acer Forlì-Cesena. Dopo l'anticipazione sul Carlino di domenica, è arrivata una sorta di conferma da una nota di Fratelli d'Italia, a firma del capogruppo cesenate Marco Casali, che, rimproverando il Pd della sua città per la gestione di altre società partecipate, elogia Forlì che "con l'architetto Ciani ai vertici di Acer ha individuato la persona giusta al posto giusto, senza che abbia nel proprio curriculum un passato partitico tanto più da politico da rispolverare". Il consiglio d'amministrazione di Livia Tellus – la holding che detiene le quote del Comune di Forlì nelle varie società a partecipazione pubblica – avrebbe dovuto deliberare ieri la nomina di Ciani, ma è stato rinviato di una settimana.