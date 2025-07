Media | oltre 50 morti in raid israeliani

La crisi in Medio Oriente si intensifica: oltre 50 vittime in un solo giorno nella Striscia di Gaza, tra raid aerei e attacchi devastanti. La regione piange perdite dolorose mentre il mondo osserva preoccupato gli sviluppi, tra tensioni crescenti e richieste di pace. La situazione rimane critica e irrisolta, con eventi che scuotono l'intera comunità internazionale. È fondamentale seguire da vicino gli sviluppi di questa complessa crisi, poiché il destino di molte vite è in bilico.

7.00 Sarebbero oltre 50 i palestinesi uccisi in attacchi israeliani in 24 ore nella Striscia di Gaza. Lo riporta Al-Jazeera citando fonti ospedaliere. L'emittente precisa che 13 persone sono morte in un raid aereo a Khan Younis mentre erano in attesa di una distribuzione di cibo.Trentanove morti e decine i feriti nel bombardamento di un internet café sulla costa nord di Gaza City. Lunedì il presidente Trump riceve Netanyahu,secondo fonti israeliane di Axios. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Raid notturni: oltre 120 morti. Trump: «Teniamo d’occhio la Striscia» - Raid notturni sulla Striscia di Gaza hanno provocato oltre 120 morti, intensificando il conflitto nella regione.

Massicci raid israeliani su Gaza Nord, 48 morti. Guerra costata a Israele già oltre 37,5 mld di euro - Doha, media: "In corso contatti per riprendere negoziati su Gaza" Il Qatar ha dichiarato di voler riprendere i negoziati tra Israele e Hamas per raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Si legge su msn.com

Gaza, 48 morti per i nuovi raid israeliani. E l’esercito di Tel Aviv annuncia “l’estensione delle operazioni” - Sono almeno 48 i palestinesi uccisi in attacchi israeliani da stamattina nella Striscia di Gaza. Segnala ilfattoquotidiano.it