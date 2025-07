Baia Flaminia si cambia Ztl sabato e domenica Musica intrattenimento E i locali si allargano

Preparati a vivere un’estate più vivace a Baia Flaminia! Sabato e domenica, con l’introduzione della nuova viabilità estiva, il quartiere si trasforma: le zone ZTL si espandono e il cuore pulsante diventa pedonale, offrendo un’atmosfera ancora più rilassante e coinvolgente. Musica, intrattenimento e eventi artistici animeranno le serate di luglio e agosto, creando un’esperienza unica per residenti e visitatori. Non perdere l’opportunità di scoprire questa rinascita estiva!

Sabato e domenica parte la nuova viabilità estiva in Baia Flaminia, con la Ztl attiva in via Londra e in via Bruxelles e zona piazza Europa, così come già avviene il martedì in occasione di "Baby Baia" (questa sera il primo appuntamento). E visto che il cuore del quartiere, per le serate di tutti i weekend di luglio e agosto, a partire dalle 20, sarà interamente pedonale, sono in programma anche una serie di eventi musicali, artistici e di intrattenimento. Non solo, vista la nuova sperimentazione della Ztl nei weekend, le attività commerciali su via Londra e via Bruxelles potranno allestire anche tavoli e sedie all’aperto allargandosi in strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Baia Flaminia, si cambia. Ztl sabato e domenica. Musica, intrattenimento. E i locali si allargano

