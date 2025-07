Centri estivi | servizi potenziati tariffe invariate

Pronti a vivere un’estate all’insegna del divertimento e della crescita? I Centri Estivi e il Nido Estate 2025 del Comune di Ancona partono oggi, offrendo servizi potenziati e tariffe invariata, per garantire qualità e accessibilità a tutte le famiglie. Svolgendosi in 12 plessi scolastici dal 1° luglio al 1° agosto, sono l’occasione perfetta per un’estate indimenticabile. E quest’anno, il numero di partecipanti è in forte aumento: non perdere l’opportunità!

Servizi potenziati e tariffe invariate: partono oggi i Centri Estivi e il Nido Estate 2025 del Comune di Ancona. Gli stessi si svolgeranno all’interno di 12 plessi scolastici, dal 1° luglio, appunto, al 1° agosto prossimo con orario 7,45-16,30, con possibilità, per chi lo richiede, di uscire anticipatamente, senza usufruire del servizio mensa. Nell’edizione che si appresta a partire il numero dei frequentanti è in significativo aumento. Parteciperanno infatti circa 700 bambini e bambine, contro i circa 420 dello scorso anno, i 419 del 2023 e i 353 del 2022. Aumenta anche la durata che passa dalle 4 settimane degli anni scorsi alle 5 del 2025, mantenendo la stessa tariffa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Centri estivi: servizi potenziati, tariffe invariate

