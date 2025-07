Musca ora è ai domiciliari | Richiesti a causa dell’età | è mancato il buonsenso

Giuseppe Musca, ex vicesindaco e noto imprenditore ravennate, ha lasciato il carcere di Port’Aurea per iniziare la detenzione domiciliare, un provvedimento motivato dall’età avanzata. La sua vicenda giudiziaria, culminata con una condanna definitiva di oltre sei anni, solleva ancora interrogativi sul senso del rispetto delle norme. La questione del buon senso, infatti, sembra essere stata messa da parte in questa intricata vicenda.

Giuseppe Musca ieri è uscito dal carcere di Port’Aurea, dove era detenuto dal primo pomeriggio di sabato. Ora si trova in detenzione domiciliare, concessa per motivi di età. L’immobiliarista ed ex vicesindaco era stato prelevato dagli agenti della questura di Ravenna per un ordine di esecuzione pena dopo una condanna definitiva a 6 anni e 3 mesi di reclusione, arrivata in seguito al passaggio finale di giovedì scorso davanti alla Cassazione e relativa al fallimento delle società Asa Holding, Romauto e Arca, per un totale di 33 milioni di euro. Giuseppe Musca è rappresentato dagli avvocati Domenico Di Terlizzi e Filippo Furno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Musca ora è ai domiciliari: "Richiesti a causa dell’età: è mancato il buonsenso"

