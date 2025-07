Sarà il nuovo giardino cinese | la profezia spaziale sulla Cina che preoccupa gli Usa

Il Sar224, il nuovo giardino cinese sulla Luna, sta suscitando attenzione e preoccupazione negli Stati Uniti. Alcuni esperti ipotizzano che la Cina voglia trasformare il suolo lunare nel proprio 'giardino di casa', utilizzandolo come leva diplomatica per consolidare i legami internazionali. Questa strategia potrebbe cambiare gli equilibri nello spazio e influenzare le relazioni globali, lasciando tutti con una domanda: quali saranno le prossime mosse della superpotenza asiatica nel cosmo?

