Bosi nuovo amministratore | Chi ha sbagliato dovrà pagare Recupereremo il denaro sottratto

"Lavorerò per irrobustire i controlli e procederò con determinazione a chiarire quanto accaduto in questi anni". Laureato in Giurisprudenza, 43 anni, ex assessore nelle due giunte Muzzarelli, Andrea Bosi è il nuovo amministratore unico di aMo. Primo punto del programma un brutta gatta da pelare: "Proprio il curriculum e l’esperienza di Bosi nell’affrontare questioni legate alla legalità, alla trasparenza e all’ anticorruzione – ha rimarcato ieri il sindaco Massimo Mezzetti – hanno portato l’assemblea a designarlo quale figura di assoluta garanzia rispetto agli interessi dei soci e dei cittadini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it