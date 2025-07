Delitto Stefani parlano i genitori La mamma commuove l’aula | | Cancellata l’identità di Sofia

Il delitto di Sofia Stefani scuote la memoria collettiva: la commovente testimonianza della mamma, tra lacrime e silenzi profondi, ha aperto uno squarcio di umanità nel cuore di un processo che cerca verità e giustizia. La cancellazione dell’identità di Sofia non ha potuto oscurare il suo ricordo vivo nelle parole di chi l’amava. Un dolore condiviso che invita a riflettere sulla fragilità della vita e sulla necessità di fare luce su questa drammatica vicenda.

Ha commosso l’aula la mamma di Sofia Stefani: le sue tante lacrime e i lunghi silenzi durante la testimonianza resa davanti ai giudici sono serviti a raccontare chi era la figlia, uccisa il 16 maggio 2024 da un colpo di pistola negli uffici del Comando della polizia locale di Anzola. Per questo è a processo Giampiero Gualandi, il 63enne ex comandante della Polizia locale di Anzola, accusato dell’ omicidio volontario aggravato dal legame affettivo con la vittima e dai futili motivi. Con la vittima aveva infatti una relazione extraconiugale. Stefani fu uccisa da un colpo al volto sparato dalla pistola di servizio di Gualandi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Delitto Stefani, parlano i genitori. La mamma commuove l’aula:: "Cancellata l’identità di Sofia"

Sofia Stefani, la mamma in lacrime in aula: «La nostra vita distrutta in un giorno. Gualandi? Diceva che l'avrebbe aiutata» - Il dolore di una madre in lacrime, sconvolta davanti alla Corte d'Assise di Bologna, ha scosso tutti.

