schianto in romea nuova strage camion travolge cinque auto perdono la vita marito e moglie

Una tragedia devastante scuote la Romagna: un violento schianto sulla statale Romea ha causato la perdita di cinque vite innocenti, tra cui marito e moglie inestimabili. Rino e Marina, partiti da Contarina, stavano vivendo un normale giorno di viaggio, ignari che quell’istante sarebbe stato il loro addio. La strage rimane un doloroso promemoria della fragilità della vita e dell’importanza di sicurezza sulle nostre strade.

Erano partiti da Contarina, frazione di Porto Viro, nella provincia di Rovigo. Rino Vendemiati, 70 anni, e sua moglie Marina Siviero, 65, viaggiavano a bordo della loro Audi Q3 lungo la statale Romea, in direzione di Ravenna. Di certo, non potevano immaginare che quel viaggio sarebbe stato l’ultimo. All’altezza del chilometro 16, tra la rotonda di Casal Borsetti e il ponte di Bellocchio, un autoarticolato condotto da un camionista ucraino di 32 anni, che viaggiava in direzione di Venezia, ha improvvisamente invaso la corsia opposta, travolgendo cinque veicoli e provocando una tragedia irreparabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it