Inceneritore la mozione | L’impianto di via Cavazza va chiuso entro il 2034

La mozione presentata da AVS, sostenuta da tutti i consiglieri di maggioranza di Pd e MoVimento 5 Stelle, rappresenta un impegno deciso verso un futuro più sostenibile. Con obiettivo di dismettere l’inceneritore di via Cavazza entro il 2034, si punta a ridurre i rifiuti urbani e speciali nel territorio provinciale. Un passo importante per tutelare salute, ambiente e qualità della vita di tutti i cittadini.

La mozione presentata da AVS e firmata da tutti i consiglieri di maggioranza di Pd e Mo5s evidenzia un impegno condiviso per promuovere iniziative di riduzione dei rifiuti urbani e speciali nell’intero territorio provinciale, con l’obiettivo di dismettere l’ impianto di via Cavazza entro il 2034. L’analisi fornisce dati dettagliati sull’attività dell’impianto, come il volume di rifiuti bruciati, i livelli di emissioni rispetto ai limiti di legge, e i residui generati, evidenziando anche le evidenti riduzioni dei conferimenti e i benefici ambientali riscontrati fino ad oggi. Viene inoltre sottolineato l’ impatto ambientale complessivo, inclusi le emissioni di anidride carbonica, traffico pesante e altri aspetti di sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it