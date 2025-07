Dardust Allevi e Saturnino Tre stelle brillano su Ascoli

che trascende i confini, unendo creatività, passione e innovazione. Ascoli, con la sua tradizione artistica, si conferma culla di talenti straordinari capaci di conquistare il mondo, dimostrando che anche una piccola città può essere il trampolino di lancio verso grandi traguardi musicali. Questi tre protagonisti sono la testimonianza vivente che il talento, quando coltivato con dedizione, può brillare oltre ogni aspettativa.

Non capita tutti i giorni che una città di provincia possa vantare tre musicisti di fama nazionale e internazionale. Eppure Ascoli ci riesce: è la città d’origine di Saturnino, Dario Faini (meglio conosciuto come Dardust) e Giovanni Allevi. Tre nomi che, pur seguendo percorsi diversissimi, hanno saputo lasciare il segno nel panorma musicale italiano. Quello che accomuna questi artisti non è solo il luogo di nascita, ma una visione della musica che rompe gli schemi, sperimenta e si distingue. Dalle sonorità pop ed elettroniche di Faini, alle vibrazioni funky del basso di Saturnino, fino alle melodie delicate e riflessive del pianoforte di Giovanni Allevi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dardust, Allevi e Saturnino. Tre stelle brillano su Ascoli

