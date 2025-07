I contrasti del modello Milano Quanti pezzi di città perduti senza il clamore di questo caso

Nel cuore di Milano, i contrasti tra sviluppo e abbandono si fanno sentire forte e chiaro. Tra progetti di rigenerazione e spazi pubblici lasciati nel dimenticatoio, emerge un quadro complesso di urbanistica tattica e interessi privati. Le piscine chiuse e le piazze vuote testimoniano una città divisa tra promesse e realtà , mentre la gestione degli oneri di urbanizzazione solleva questioni ancora irrisolte. È il momento di approfondire questa intricata realtà urbana, perché solo così si potrà costruire un futuro più equilibrato e giusto.

Anastasio Le Piazze Aperte attraverso il ricorso all’ urbanistica tattica e le piscine che, invece, restano per gran parte chiuse nel pieno dell’afa estiva in attesa che siano operatori privati a rilevarne la gestione. Gli oneri di urbanizzazione scontati ai grandi operatori immobiliari che investono in interventi di rigenerazione (più o meno contestati dalla procura) e bandi per l’affitto di locali comunali che, invece, fanno gravare persino le spese per le manutenzioni straordinarie sulle spalle di associazioni che si candidino a portarvi attività sociali o culturali. Uno stadio e i suoi immediati dintorni presto in mano a due grandi club di calcio e, invece, il Museo del Fumetto e la Libreria dei ragazzi costretti (almeno per ora) a chiudere e a riaprire altrove. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it