Scuole colabrodo e infiltrazioni | Piano di riqualificazione urgente

a distanza di mesi, le criticità persistono, mettendo a rischio la sicurezza e il comfort di studenti e insegnanti. È urgente intervenire con un piano strutturato e condiviso, che garantisca edifici scolastici adeguati alle esigenze di oggi e future, perché nessuno dovrebbe studiare o insegnare in ambienti colabrodo. La priorità deve essere chiara: riqualificare le scuole ora, per un domani più sicuro e sereno.

La materna Bigatti ha molte infiltrazioni, umidità di risalita, impermeabilizzazioni da rifare e pluviali che si staccano. Problemi agli impianti di riscaldamento insistono in diversi plessi e a Natale si è cercato di fare degli interventi urgenti. "In generale le scuole del territorio necessitano di uno sguardo approfondito e di un progetto complessivo di riqualificazione", ha ammesso l'assessora ai Lavori pubblici Lidia Arduino. Eppure, a oggi, un vero piano scuole ancora non c'è. "Saranno necessari degli affidamenti per elaborare un programma, anche per le strade e gli impianti sportivi. In questi tre ambiti è necessario creare dei quadri di riferimento per definire le priorità degli interventi.