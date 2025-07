Unicam e Picenambiente per l’insetto salva mare | Larve che possono alimentarsi di plastica

Nella splendida cornice della Riviera delle Palme, Unicam e PicenAmbiente uniscono le forze per rivoluzionare la lotta all'inquinamento da plastica. Il progetto Bugs – Biodegrading Urban Garbage Sustainably – introduce larve di insetti in grado di digerire i rifiuti plastici, aprendo nuove strade sostenibili per preservare il nostro pianeta. Una soluzione innovativa che fa sperare in un futuro più verde e pulito per tutti.

E’ dalla Riviera delle Palme che la scienza apre una nuova via nella lotta all’inquinamento da plastica: si chiama Bugs – Biodegrading Urban Garbage Sustainably, il progetto pilota presentato ieri mattina nella sede di San Benedetto del Tronto dell’Università di Camerino. Al centro della sperimentazione ci sono larve di insetti capaci di digerire materiali plastici altrimenti destinati alla discarica o, cosa peggiore, alla dispersione nell’ambiente. La collaborazione tra Unicam e PicenAmbiente, realtà leader sul territorio nella gestione dei rifiuti urbani, ha dato vita a un progetto che mira a trasformare una scoperta scientifica in un’applicazione concreta, studiando l’uso di specie plastivore come Zophobas morio e Tenebrio molitor, specie che sono in grado di alimentarsi di plastica biodegradandola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Unicam e Picenambiente per l’insetto salva mare: "Larve che possono alimentarsi di plastica"

