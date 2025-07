Musetti-Basilashvili a Wimbledon | orario precedenti e dove vederla

Lorenzo Musetti torna in campo a Wimbledon 2025, pronto a riscrivere il suo cammino sull'erba dopo l'infortunio al Roland Garros. Oggi, martedì 1 luglio, il talento italiano sfiderà Nikoloz Basilashvili nel primo turno dello Slam inglese. Scopri orario, precedenti e dove seguire questa emozionante sfida — un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tennis. Non perdere l'occasione di vivere ogni scambio in diretta!

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo dopo l'infortunio al Roland Garros e a Wimbledon 2025 apre la sua stagione sull'erba. Oggi, martedì 1 luglio, il numero 7 del ranking (semifinalista lo scorso anno a Londra) affronterà il georgiano Nikoloz Basilashvili (numero 126) nel primo turno dello Slam inglese. Ecco orario, precedenti e dove vedere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

