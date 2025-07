Villa Torretta avanti con il cuore Da location di pregio a hub sociale punto d’incontro del terzo settore

Villa Torretta, un tempo esclusiva location di pregio, si trasforma in un vibrante hub sociale grazie alla visione di Guido Della Frera. Un luogo che unisce ospitalità raffinata e impegno solidale, diventando il punto di incontro per il terzo settore. Con iniziative culturali e impegno comunitario, Villa Torretta si propone come catalizzatore di crescita e solidarietà , contribuendo a creare un futuro più inclusivo e consapevole per tutti.

Da location di pregio dell’hospitality ad hub sociale. È questo l’obiettivo dell’imprenditore Guido Della Frera per Villa Torretta, acquistata vent’anni fa. Lo scorso anno la dimora storica, che ospita il grand hotel con ristorante, è diventata sede anche della fondazione nata "per creare uno strumento più organico, dedicato all’impegno solidale e culturale. Promuoviamo innanzitutto iniziative culturali per lo sviluppo della comunità , del territorio e della persona. Il secondo grande filone della Fondazione sono i giovani. Cerchiamo quindi di sostenere ragazzi e studenti che dimostrano di avere delle capacità , degli interessi, dei talenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Villa Torretta, avanti con il cuore. Da location di pregio a hub sociale punto d’incontro del terzo settore

