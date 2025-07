La staffetta in Questura | Al lavoro per la sicurezza

La staffetta in questura testimonia l’impegno continuo per la sicurezza di Macerata. Ieri, il saluto a Gianpaolo Patruno segna il passaggio di testimone a Luigi Mangino, proveniente da Terni, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella città. Tra cerimonie ufficiali e vertici delle forze dell’ordine, si rafforza un network di professionalità e dedizione. La missione comune? Proteggere e servire la comunità con competenza e passione.

Ieri il questore Gianpaolo Patruno ha salutato Macerata. Da oggi il nuovo questore è Luigi Mangino, che arriva da Terni. Ieri palazzo Buonaccorsi ha ospitato una cerimonia di saluti per Patruno, che assumerà un nuovo incarico a Ravenna. Erano presenti i vertici delle forze dell’ordine provinciali, il prefetto Isabella Fusiello, il procuratore Giovanni Fabrizio Narbone, il comandante regionale dei carabinieri Nicola Conforti, il comandante provinciale dei carabinieri Raffaele Ruocco, ma anche tanti agenti di polizia, i rappresentanti dei Comuni della provincia, a partire dal sindaco di Macerata Sandro Parcaroli e dall’assessore Katiuscia Cassetta, e alcuni membri dell’Anps, che hanno omaggiato il questore Patruno con la tessera di socio onorario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La staffetta in Questura : "Al lavoro per la sicurezza"

In questa notizia si parla di: staffetta - questura - lavoro - sicurezza

