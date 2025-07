Scioperi a luglio 2025 | calendario manifestazioni date e orari

Luglio 2025 si preannuncia un mese intenso con numerosi scioperi che coinvolgono trasporto pubblico, ferroviario e aereo. È fondamentale rimanere aggiornati sulle date delle agitazioni nazionali per pianificare al meglio i propri spostamenti. Ecco il calendario completo con le manifestazioni previste, orari e dettagli per non essere colti di sorpresa e gestire al meglio ogni impegno.

Anche il mese di luglio è interessato da diversi scioperi, soprattutto nel settore del trasporto pubblico locale, ferroviario e aereo. Previste diverse agitazioni nazionali: il comparto ferroviario sarà fermo il 7 e 8 luglio, il settore delle telecomunicazioni il 14 luglio mentre quello aereo in due distinte date, il 10 e il 26 luglio. Ecco tutte le giornate da tenere d'occhio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Scioperi a luglio 2025: calendario manifestazioni, date e orari

