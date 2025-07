Montefalcione Contrada San Fele in festa per San Pio

Montefalcione contrada San Fele si prepara a vivere tre giorni di vibrante devozione e gioiosa festa, dall’11 al 13 luglio, in onore di San Pio. Un’occasione speciale che unisce tradizione, spiritualità e intrattenimento, coinvolgendo tutta la comunità e i visitatori in un’esperienza unica e indimenticabile. Non perdere l’appuntamento con questa celebrazione ricca di emozioni e significato, pronta ad accoglierti con calore e allegria.

Tre giorni intensi di devozione e festa animeranno la comunità di San Fele, frazione di Montefalcione, in occasione della Festa in onore di San Pio, dall'11 al 13 luglio. Un evento che unisce sacro e profano, con un programma ricco di spiritualità e divertimento per tutta la famiglia.

