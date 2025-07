Le Regioni corrono ai ripari per proteggere chi lavora all’aperto

L’ondata di caldo record che sta investendo l’Italia spinge le Regioni a correre ai ripari, adottando misure straordinarie per tutelare chi lavora all'aperto. Con tredici amministrazioni già in azione, tra cui la Lombardia pronta a sospendere temporaneamente le attività più rischiose, la priorità diventa garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori. La protezione durante le ore più calde è ormai una priorità assoluta, perché nessun lavoro vale una salute compromessa.

L’ondata di caldo che sta investendo l’Italia spinge sempre più Regioni ad adottare misure straordinarie per tutelare i lavoratori esposti al sole. Sono già tredici le amministrazioni locali che hanno deciso di sospendere temporaneamente le attività nei settori più a rischio. L’ultima in ordine di tempo è la Lombardia: il presidente Attilio Fontana, della Lega, firmerà oggi un’ordinanza che entrerà in vigore domani e resterà attiva fino al 15 settembre. Il provvedimento ferma i lavori su strada e nei cantieri, ma anche nei vivai, in agricoltura e nelle cave, nelle ore più calde della giornata – quindi dalle 12. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le Regioni corrono ai ripari per proteggere chi lavora all’aperto

