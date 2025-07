Minaccia di morte l’agente | detenuto va a processo

Un gesto di coraggio sotto minaccia: un agente penitenziario del carcere di Montacuto si avvicina per calmare un detenuto in preda all’ira, ma viene brutalmente minacciato di morte. Un episodio che mette in luce i rischi quotidiani affrontati dagli agenti e la tensione costante nelle carceri italiane. La vicenda, risalente al febbraio 2022, richiama l’attenzione sulla difficile realtà delle forze dell’ordine impegnate nella tutela della sicurezza.

Si avvicina per tranquillizzare un detenuto che stava distruggendo una porta blindata quando è stato minacciato di morte. "Pezzo di m.apri questa porta e fammi uscire. Ho visto la tua faccia, ti ammazzo a te e alla tua famiglia". Queste le parole che un poliziotto della penitenziaria, in servizio al carcere di Montacuto, si è sentito dire da un nuovo ospite appena arrivato per scontare una pena detentiva. Era il 21 febbraio del 2022. L’agente ha dovuto fare una relazione di servizio che ha portato ad una denuncia d’ufficio a carico del detenuto, un 36enne originario del Congo. Lo straniero è finito a processo davanti alla giudice Antonella Passalacqua per resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Minaccia di morte l’agente: detenuto va a processo

