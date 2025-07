Il maestro Pistoletto costruttore di pace con il progetto Urra

Il maestro Pistoletto, costruttore di pace attraverso il progetto URRA, porta a Monza un evento di portata internazionale che unisce arte e impegno sociale. Dal 3 ottobre, la Villa Reale si trasformerà in un crocevia di riflessione e speranza con l’installazione U.R.R.A. – Unity of Religions, Responsibility of Art. Un’occasione da non perdere per scoprire come la creatività possa diventare strumento di prevenzione e dialogo globale.

Il culmine delle mostre artistiche alla Reggia di Monza, arriverĂ in autunno, con un evento di caratura internazionale. Dal 3 ottobre, il primo piano nobile della Villa Reale ospiterĂ U.R.R.A. – Unity of Religions, Responsibility of Art – For a Preventive Peace, installazione dell'intramontabile maestro Michelangelo Pistoletto, curata da Francesco Monico. Un acronimo che è anche un'esclamazione, un richiamo alla responsabilitĂ collettiva, un invito a guardare oltre le differenze e a credere nel potere dell'arte come strumento di pace. L'artista ha un legame speciale con la Reggia monzese. Era il 2015 quando, davanti alla Villa, installò "I temp(l)i cambiano", un moderno tempio della responsabilitĂ costruito con materiali di recupero: cestelli di lavatrici, serpentine di frigoriferi, arte e sostenibilitĂ fusi in un'opera-manifesto.

