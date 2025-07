Matteo Berrettini mette in dubbio il suo futuro agonistico | Devo capire cosa fare

Il futuro di Matteo Berrettini nel tennis professionistico appare in bilico, tra dubbi e incertezze. Dopo una sconfitta difficile a Wimbledon e parole che rivelano un momento di crisi, il campione romano si interroga sul proprio percorso. Riuscirà il suo spirito competitivo a risollevarsi? O è arrivato il momento di riconsiderare le strategie e le priorità ? La sua decisione potrebbe segnare una svolta decisiva nella carriera.

Un Matteo Berrettini a terra quello che oggi ha salutato prematuramente il torneo di Wimbledon. Sconfitta brutta per il romano sull’erba londinese: al quinto set il polacco Majchrzak è riuscito a superare il romano, apparso tutt’altro che al 100% della condizione. Sconfortanti sono anche le parole a fine match: “ Fisicamente non mi sentivo neanche così male. Quello che è mancato totalmente oggi era il mio solito atteggiamento e l’energia, tutto quello che ha caratterizzato la mia carriera”. E aggiunge, mettendo qualche dubbio sul futuro: “Sono state settimane difficili, ho avuto molti down e molti momenti in cui dovevo decidere se provarci o no. 🔗 Leggi su Oasport.it