Ubriaco attacca i carabinieri | arrestato

Una notte movimentata nel quartiere Savena, dove un uomo di 33 anni, evidente stato di ebrezza, ha scatenato il caos. Dopo litigi con la compagna e atti di violenza verbale e fisica, i carabinieri sono intervenuti per placare la situazione. Nonostante i tentativi di calmare l’uomo, la tensione è salita, rischiando il peggio. A causa della sua irruenza, si è reso necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutti.

Era ubriaco, litigava con la compagna e urlava lanciando le cose. Tanto che i carabinieri sono dovuti intervenire, nel quartiere Savena, per calmare il 33enne alterato. Ma l'uomo, nonostante sembrava essersi tranquillizzato, ha continuato a infierire verbalmente verso la donna. Poi ha cercato di scagliarsi fisicamente contro di lei. A quel punto i due militari della gazzella del Radiomobile sono intervenuti per evitare il peggio. Ma, a causa dell'impeto e dell'irruenza del 33enne albanese, già noto alle forze dell'ordine, sono stati spinti con violenza contro una porta in vetro del corridoio della casa.

