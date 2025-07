Non solo per i campioni Ecco il Centro medico dello sport | Un’eccellenza per tutta Italia

Benvenuti al Centro Medico dello Sport, un’eccellenza che si distingue in tutta Italia. Non solo per i campioni, ma anche per chiunque desideri prendersi cura della propria salute e del proprio benessere, sportivi e non. Con attrezzature all’avanguardia e un team di specialisti dedicati, il nostro centro è il punto di riferimento per diagnosi, trattamenti e prevenzione. E soprattutto, qui, la salute diventa una vittoria quotidiana.

Un centro medico di alto livello destinato agli sportivi. Non solo a coloro che hanno bisogno di sostenere una visita per la pratica agonistica, ma anche per gli atleti con disabilità e, soprattutto, per coloro che, non necessariamente a causa dello sport, affrontano delle patologie che vanno esaminate, curate e risolte. Gigantografie di atleti alle pareti – quella di Gianmarco Tamberi nel corridoio – attrezzature all’avanguardia e, soprattutto, la possibilità di effettuare esami e diagnosi grazie a competenze multidisciplinari. Ancona in questo era già un punto di riferimento, lo dimostra la visita effettuata nei mesi scorsi dal professor Antonio Dello Russo al calciatore Edoardo Bove della Fiorentina riguardo alla sua possibilità di tornare a giocare a calcio dopo l’arresto cardiaco di cui fu vittima lo scorso dicembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Non solo per i campioni. Ecco il Centro medico dello sport: "Un’eccellenza per tutta Italia"

In questa notizia si parla di: centro - medico - sport - campioni

Nasce un nuovo Centro medico d'eccellenza: sarà intitolato a Papa Francesco - Nasce a Ceglie Messapica un centro medico d'eccellenza intitolato a Papa Francesco. La cooperativa San Bernardo inaugura "Igea Ceglie" sabato 17 maggio, alle ore 19, in via Calabria n° 47.

Avviso Meta Magener oggi in InTriso di Calcio ci parla di @campioni_in_tour Era lo scorso 15 giugno e lo Stadio Moccagatta ospitava l’ultima tappa, prima delle finali di Rimini, di ‘Campioni in tour’, iniziativa pellegrinante in tanti stadi importanti d’Italia dedicat Vai su Facebook

Non solo per i campioni. Ecco il Centro medico dello sport: Un’eccellenza per tutta Italia; Ancona, dentro la clinica dei campioni macchine hi-tech e super test. Il prof Dello Russo: «Passiamo gli atlet; Premio Speciale Fiamme Gialle Studio e Sport 2025.

Non solo per i campioni. Ecco il Centro medico dello sport: "Un’eccellenza per tutta Italia" - La nuova struttura di terzo livello è stata inaugurata a Torrette e sarà guidata dal prof Dello Russo "Qui un atleta che ha un problema viene gestito a 360 gradi entro un mese. Secondo ilrestodelcarlino.it

Ancona, un centro medico al top guidato dal prof Dello Russo. Gozzini: «Qui un atleta trova ogni risposta». Decisivi i contributi di Rossi e Stirpe - I compagni e gli spettatori aspettano col fiato sospeso, mentre si precipitano i soccorsi. Come scrive corriereadriatico.it