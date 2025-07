Quando il verde non è più sinonimo di salute

Quando il verde non è più sinonimo di salute, è il momento di fare attenzione. Il muschio, spesso sottovalutato, ci svela una verità inquietante: nemmeno le zone più incontaminate della Campania sono immuni dall’inquinamento. Uno studio recente condotto dall’Università Federico II di Napoli e dallo Sbarro Health Research Organization rivela come anche le aree apparentemente pulite siano a rischio. Ma cosa sta davvero nascondendo questa pianta umile?

A svelare la preoccupante verità è il muschio, una pianta umile e spesso trascurata. Un recente studio condotto dalla università Federico II di Napoli e dallo Sbarro Health Research Organization ha dimostrato, senza giri di parole, che nemmeno le aree apparentemente incontaminate della Campania possono dirsi al sicuro. E lo ha fatto, come al solito, con metodo, rigore ed una semplicità spiazzante. Per monitorare l’inquinamento atmosferico, i ricercatori hanno impiegato lo Scorpiurum circinatum, un muschio in grado di accumulare metalli pesanti presenti nell’aria. I campioni, custoditi nei cosiddetti “ moss bags ” (strumenti di biomonitoraggio usati per valutare la qualità dell’aria e dell’acqua), sono stati posizionati in sei punti diversi della regione Campania: dalla Reggia di Carditello — un’oasi verde di valore storico e paesaggistico — a Giugliano in Campania, simbolo dello smaltimento illecito di rifiuti. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - Quando il “verde” non è più sinonimo di salute

