Il crollo sul palazzo Generali Il tetto messo in sicurezza Rosati | Può avere influito il caldo I grattacieli vanno monitorati

Il crollo sul grattacielo Generali ha sollevato importanti interrogativi sulla sicurezza degli edifici elevati, specialmente in condizioni climatiche estreme. Le analisi di esperti come Gianpaolo Rosati sottolineano come le zone d’angolo e i tetti, soggetti a forti sollecitazioni causate dal vento e dalle variazioni di temperatura, richiedano un monitoraggio continuo. La sfida è garantire strutture resilienti in un contesto di cambiamenti climatici sempre più accentuati, perché la sicurezza non può essere mai sottovalutata.

di Simona Ballatore "I punti delicati di un edificio sono quelli dove termina e le zone d’angolo: qui il vento genera azioni che sono difficili da schematizzare, da modellare. Ci si concentra su questi aspetti, ma c’è il rischio di dimenticare altri limiti, ad esempio derivanti dalle sollecitazioni indotte dalle variazioni di temperatura". Gianpaolo Rosati, docente del Politecnico di Milano, è tra gli ingegneri strutturisti piĂą noti d’Europa, è stato il super-perito del ponte Morandi nell’indagine sul crollo del 2018 ed è esperto di “Engineering failure analysis“. Cos’è successo al “Cappello rosso“ di Milano? "Premessa: c’è una tendenza generale ad assecondare qualsiasi spunto di carattere estetico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il crollo sul palazzo Generali. Il tetto messo in sicurezza. Rosati: "Può avere influito il caldo. I grattacieli vanno monitorati"

In questa notizia si parla di: rosati - crollo - palazzo - generali

(? Andrea Cherchi e Anna Gandolfi) L'insegna della Torre Hadid con il logo Generali ha ceduto all'alba di lunedì 30 giugno. L'allarme a CityLife è stato dato ai vigili del fuoco alle 6.37: l'intervento di sicurezza è in corso, sul posto anche il servizio manutenzio Vai su Facebook

Il crollo sul palazzo Generali. Il tetto messo in sicurezza. Rosati: Può avere influito il caldo. I grattacieli vanno monitorati.

Il crollo sul palazzo Generali. Il tetto messo in sicurezza. Rosati: "Può avere influito il caldo. I grattacieli vanno monitorati" - Il docente del Politecnico: "Lavoro lungo e complesso, bisogna studiare per evitare l’effetto- Si legge su msn.com

Milano, il crollo dell'insegna Generali sulla torre Hadid. Il boato alle 6.34 e il tirante spezzato e l'«effetto vela»: ecco cosa sappiamo - I briefing d'urgenza e le testimonianze: «I primi rumori già in piena notte». milano.corriere.it scrive