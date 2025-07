Real Madrid-Juventus dove vederla oggi in TV e streaming a che ora si gioca | formazioni e canale TV

Se sei un appassionato di calcio, non puoi perderti questa sfida tra Real Madrid e Juventus! Scopri dove seguire in diretta tv e streaming questa emozionante partita di oggi alle 21:00, con tutte le formazioni aggiornate di Tudor e Xabi Alonso. La vittoria di questa sfida aprirà le porte ai quarti del Mondiale per Club. Restate con noi per tutte le ultime notizie e approfondimenti.

Real Madrid-Juventus si gioca oggi alle 21 ore italiane con diretta tv, in streaming, in chiaro e gratis su DAZN e su Canale 5. Le ultime news sulle formazioni di Tudor e Xabi Alonso. Chi supera gli ottavi, ai quarti del Mondiale per Club incrocerà la vincente tra Borussia Dortmund e Monterrey. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Real Madrid-Juve: probabili, c'è Kolo Muani. Debutta Rugani in difesa; Real Madrid-Juventus dove vederla oggi in TV e streaming, a che ora si gioca: formazioni e canale TV; Real Madrid-Juventus probabili formazioni: chi gioca titolare e le ultime su Mbappè, Huijsen, Gatti, Conceiçao e Vlahovic.

