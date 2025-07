Dalla Tosca a Romanzo Criminale | dodici titoli per la stagione del Maggio Musicale

Immergetevi nell’eccellenza musicale con la stagione 2026 del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, un viaggio tra emozioni, arte e tradizione. Dalla potenza drammatica della Tosca alle atmosfere avvolgenti di Romanzo Criminale, dodici titoli imperdibili, concerti sinfonici con leggende come Zubin Mehta e il talento di Daniele Gatti. Un cartellone ricco di spettacoli, innovazione e coinvolgimento per tutta la famiglia, pronto a incantare il pubblico e consolidare Firenze come capitale della musica.

FIRENZE – Dodici titoli d’opera, due cicli sinfonici firmati dal nuovo direttore musicale Daniele Gatti, numerosi appuntamenti sinfonici e sinfonico-corali con la bacchetta leggendaria di Zubin Mehta – che nel 2026 celebrerà il traguardo dei 90 anni – oltre a due produzioni coreutiche e un articolato programma dedicato a famiglie e scuole. È questo il cuore pulsante della stagione 2026 del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, che comprende anche l’88esima edizione dello storico Festival, presentata oggi a Firenze dal sovrintendente Carlo Fuortes. Il cartellone lirico si annuncia come un viaggio affascinante tra passato e presente, tradizione e innovazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

