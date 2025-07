Uccise e seppellì i due neonati | perizia psichiatrica per Chiara

La corte ha disposto l’accertamento, il pm era contrario. In aula anche l’ex della ragazza: "Lui avrebbe tenuto i bimbi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Uccise e seppellì i due neonati: perizia psichiatrica per Chiara

In questa notizia si parla di: uccise - seppellì - neonati - perizia

Sentenza assurda: uccise e seppellì i figli neonati in giardino, niente carcere per Chiara Petrolini. “Non può rifarlo” - Una sentenza sconvolgente ha coinvolto Chiara Petrolini, responsabile della morte e sepoltura dei suoi neonati in giardino.

Chiara Petrolini, via al processo. La difesa chiede la perizia psichiatrica della giovane, imputata per l'omicidio premeditato dei suoi due figli neonati che seppellì in giardino #ANSA Vai su Facebook

Chiara Petrolini, via al processo. La difesa chiede la perizia psichiatrica della giovane, imputata per l'omicidio premeditato dei suoi due figli neonati che seppellì in giardino #ANSA Vai su X