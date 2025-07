Regolamento di conti a colpi di fucile e bastone | due uomini in fin di vita un terzo è grave

Regolamento di conti sanguinoso a Latiano, Brindisi, dove una sparatoria ha lasciato due uomini in fin di vita, un ferito gravemente e un altro dimesso. Un terzo soggetto è risultato grave, mentre le forze dell'ordine indagano sull'origine di questa violenta escalation. La tranquilla comunità si interroga su cosa possa aver scatenato un episodio così cruento, segnando profondamente il tessuto sociale del paese.

Due persone in fin di vita, una ferita gravemente ed un'altra dimessa. E' il bilancio del conflitto a fuoco consumatosi ieri sera 30 giugno 2025 a Latiano, in provincia di Brindisi, tra i.

