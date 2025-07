Il programma educativo di Rovagnati A scuola di benessere 50mila ragazzi

Rovagnati si impegna a promuovere il benessere tra i giovani con il suo programma “Stammi bene 2025”. Coinvolgendo quasi 50.000 ragazzi in 2.253 classi di tutta Italia, l’iniziativa si pone come obiettivo quello di educare e prevenire, rafforzando il legame tra persone, comunità e ambiente. Un progetto che dimostra come il successo aziendale possa andare di pari passo con un positivo impatto sociale, creando un futuro più sano e consapevole.

Dieci scuole vincitrici sparse per tutta l’Italia, quasi 50mila ragazzi coinvolti: è il bilancio di “Stammi bene” 2025, il programma educativo promosso fra i banchi da Rovagnati. Non solo affari per lo storico salumificio brianzolo, ma anche impegno e in questo caso prevenzione in 2.253 classi della penisola. Tema dell’anno, il benessere che connette persone, comunità, ambiente. La campagna viene portata avanti con il ministero dell’Istruzione. Video lezioni e talent gli strumenti scelti per avvicinare i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie alle scelte virtuose. In cattedra esperti che hanno spiegato i super poteri di un’ alimentazione sana e il divulgatore Marco Martinelli, che ha sensibilizzato sullo spreco in cucina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il programma educativo di Rovagnati. A scuola di benessere 50mila ragazzi

