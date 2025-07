Trans stuprata blitz in carcere È in isolamento per protezione Ispezione a sorpresa della Cucchi

Una giornata intensa, quella di ieri, all’interno dell’istituto di massima sicurezza di via Arginone. La senatrice Ilaria Cucchi ha condotto un blitz a sorpresa per verificare personalmente la delicata situazione dei detenuti, tra cui 200 in isolamento per protezione, e ascoltare la denuncia di una detenuta trans che ha parlato di uno stupro. Un intervento che mira a portare luce su condizioni e responsabilità, affinché giustizia e dignità prevalgano.

"Quanto accaduto in carcere è aberrante". Da Roma a Ferrara, un blitz a pieno titolo, per valutare con i propri occhi la situazione all’interno dell’Arginone e parlare con la detenuta trans che ha denunciato uno stupro. La senatrice Ilaria Cucchi si è presentata alle 13 in punto di ieri davanti ai cancelli dell’istituto di massima sicurezza di via Arginone per "un’ispezione a sorpresa", dopo aver presentato in mattinata un’interrogazione urgente al ministro della Giustizia Carlo Nordio "per sapere chi ha deciso di non agire e con quali responsabilità". "Questo – scrive nel documento al Guardasigilli – non è solo un fatto di cronaca, è il fallimento dello Stato di diritto in un sistema carcerario al collasso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trans stuprata, blitz in carcere. È in isolamento per protezione. Ispezione a sorpresa della Cucchi

