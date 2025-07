Repubblica | Il Napoli lavora anche a 10 cessioni

Il Napoli si appresta a una rivoluzione strategica, con ben 10 cessioni in programma per rinforzare e rinnovare la rosa. Dopo le ufficializzazioni di Billing, Okafor e Scuffet, il club traccia una nuova direzione, puntando a costruire un team piĂą forte e competitivo. Questa fase di rifondazione rappresenta un momento cruciale: scopriamo insieme quali sono le prossime mosse e i possibili colpi di mercato che potrebbero scrivere il futuro degli azzurri.

"> Il Napoli riparte con una rifondazione strutturata, decisa, e – da oggi – anche ufficiale. Come riporta Marco Azzi su la Repubblica Napoli, con la fine dei prestiti e il comunicato elegante del club, si sono chiuse le avventure in azzurro di Philip Billing, Noah Okafor e Simone Scuffet, che non rientravano nei piani di Antonio Conte. Saluti e ringraziamenti di rito per tre giocatori che, pur non protagonisti assoluti, hanno fatto parte del gruppo che ha conquistato lo Scudetto. Il club ha voluto sottolineare in particolare il contributo di Billing, autore del gol decisivo contro l’Inter al Maradona, spartiacque nella corsa al tricolore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Il Napoli lavora anche a 10 cessioni”

