Rugani Juventus il Sassuolo fa sul serio? L’annuncio del ds sul difensore bianconero | parole inequivocabili

Il futuro di Daniele Rugani potrebbe prendere una piega decisiva: il Sassuolo mostra un interesse concreto e parole inequivocabili dal direttore sportivo Francesco Palmieri alimentano le speranze dei neroverdi. La situazione si fa calda, l’apertura del calciomercato a Rimini segna il punto di partenza per nuove trattative. Resta da capire se questa sarà davvero la volta buona per il trasferimento del difensore bianconero, in un mercato ancora tutto da scrivere.

Rugani Juventus, il Sassuolo fa sul serio per il difensore bianconero? Tutti gli aggiornamenti sul futuro del calciatore. Il direttore sportivo del Sassuolo Francesco Palmieri ha analizzato le voci sull’interesse per il difensore della Juve Daniele Rugani. Le parole a margine dell’apertura del calciomercato a Rimini. PAROLE – «Stiamo lavorando su tantissimi fronti, come tante squadre. E’ un momento di grande stallo, tante voci e dicerie ma stiamo cercando di capire cosa fare. Missori-Reggiana? Vale lo stesso discorso, stiamo valutando con la massima serenità ». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rugani Juventus, il Sassuolo fa sul serio? L’annuncio del ds sul difensore bianconero: parole inequivocabili

