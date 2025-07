In un piccolo paese del vicentino c’è una super gelateria

Nel pittoresco paesino del Vicentino c8217232, una super gelateria sta rivoluzionando il mondo del dolce. Dai raffinati gelati agli asparagi di Bassano a quelli al fieno, due fratelli innovativi stanno portando il gelato gastronomico a nuovi livelli. Un viaggio tra tradizione e creatività che conquista i palati più esigenti. Scopri come questa piccola grande impresa sta sorprendendo con sapori unici e audaci.

Dal gelato agli asparagi di Bassano a quello al fieno. In questa gelateria in provincia di Vicenza due fratelli stanno spingendo sul gelato gastronomico.

Zugliano. La gelateria migliore dell’Alto Vicentino secondo i nostri lettori è “Il Mio Gelato By Apo & Niky” - Gelateria Baloo a Marano Vicentino per molti un ‘must’ da non perdere “il migliore, tutta la vita”, Il Massimo del Gelato a Piovene Rocchette che, come dice il nome stesso, è ‘il top’, “Gelateria Il ... Si legge su altovicentinonline.it

