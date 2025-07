ciclat 2024 ok lucilla fabrizzi neo presidente

Ciclat Trasporti Ambiente si conferma un esempio di successo e innovazione sotto la guida di Lucilla Fabrizzi, neo presidente. Con una presenza capillare in 10 regioni e 313 comuni, la cooperativa ravennate continua a crescere, rafforzando il suo ruolo nel settore dei servizi di igiene urbana e trasporto su tutto il territorio nazionale. Durante l’assemblea dei soci, è stato approvato il bilancio 2024 e rinnovato il consiglio, annunciando un futuro promettente.

