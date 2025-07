Ospedale, il futuro è un rebus. Costi alle stelle per il restyling. Spunta l’idea di una nuova sede.

L’ospedale Il Futuro 232 si trova nel bel mezzo di un rebus: ristrutturare l’attuale struttura o costruire una nuova sede nel quartiere di via San Salvatore? Due opzioni, un obiettivo comune: garantire servizi pubblici di qualità nella Brianza, soprattutto dopo la chiusura dell’ospedale Trabattoni Ronzoni. Una decisione cruciale che potrebbe plasmare il futuro sanitario della zona e rispondere alle crescenti esigenze della comunità. La sfida è aperta, e le scelte sono ancora tutte da definire.

Ristrutturare l’ospedale esistente oppure costruirne uno nuovo nel quartiere di via San Salvatore. Sono le due ipotesi messe sul tavolo nell’incontro in città organizzato dal Cobac (Comitato Ovest Brianza Antonio Colombo) per fare il punto sulla situazione in cui versa la Brianza relativamente ai servizi pubblici di riabilitazione, dopo la chiusura dell’ospedale Trabattoni Ronzoni di via Verdi. La notizia era arrivata a inizio gennaio come un fulmine a ciel sereno: reparti da trasferire altrove per dare il via a un importante lavoro di restyling finalizzato a garantire la sicurezza degli immobili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it