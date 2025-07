LIVE Nuoto Europei juniores 2025 in DIRETTA | 4×100 azzurre a caccia del podio! Alessandra Mao e Nannucci al via nei 200 stile

Benvenuti alla diretta live degli Europei Juniores di Nuoto 2025 a Samorin, Slovacchia! Mentre le migliori promesse del nuoto giovanile europeo si sfidano in acque aperte, le azzurre Alessandra Mao e Nannucci sono pronte a conquistare il podio nei 200 stile. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivi l’emozione di questa storica manifestazione che promette emozioni e imprese indimenticabili!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei juniores di Samorin in Slovacchia. Dal 1° al 6 luglio 2025, la Slovacchia ospita il meglio del nuoto giovanile europeo: è infatti la X-Bionice Sphere, già teatro degli Europei U23, ad accogliere lo European Aquatics Junior Swimming Championships. Le gare si disputeranno all'aperto in un impianto moderno e rodato, pronto a ricevere 308 nuotatrici e 358 nuotatori da tutto il continente. L'evento rappresenta un momento chiave nella crescita degli atleti presenti, sempre più proiettati verso l'élite del nuoto internazionale.

