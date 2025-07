Siria la partita di Trump con la Turchia di Erdogan a suon di F35

L’equilibrio in Siria si gioca anche su alleanze e potenza militare: tra tensioni e trattative, la partita tra Trump e Erdogan si svela con l’impiego strategico degli F-35. L’ambasciatore Usa lascia sperare in una soluzione entro l’anno, segnando un passo importante verso la stabilità regionale. Resta da capire come evolveranno gli sviluppi in questa complessa sfida geopolitica.

Sugli aerei da guerra parla l'ambasciatore Usa: “Credo che avremo una soluzione entro la fine dell’anno” L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Siria, la partita di Trump con la Turchia di Erdogan (a suon di F35)

Sotto tiro. Esposti al fuoco iraniano, come mai prima d’ora. I raid ordinati da Donald Trump contro i siti nucleari degli ayatollah «cambiano completamente lo scenario» dei quasi duemila soldati italiani schierati in Medio Oriente. Sceglie parole nette il ministro d Vai su Facebook

Pace in Medio Oriente: la nuova partita di Trump mira a rilanciare gli Accordi di Abramo; Sulla Siria una partita a scacchi tra Israele, Usa e Turchia; La Turchia guadagna l'Alta Siria.

Turchia-Siria, perché Trump abbandona i curdi - Sky TG24 - Siria, perché Trump abbandona i curdi e le possibili conseguenze. Come scrive tg24.sky.it

Siria, Trump firma le sanzioni alla Turchia e invia Pence ad Ankara. Erdogan: “Il mondo ci sostenga o si prenda i rifugiati” - Il Fatto Quotidiano - ormai anche l'establishment del suo partito è contro di lui. ilfattoquotidiano.it scrive