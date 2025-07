Cando estremo ecco l' ordinanza per la sospensione del lavoro nelle giornate a rischio

Con l’arrivo delle temperature estreme, la Regione Emilia-Romagna si mobilita per tutelare la salute dei cittadini attraverso un’ordinanza che sospende le attività lavorative nelle fasce più calde. Dal 2 luglio, in specifici settori e zone a rischio, il divieto di lavoro dalle 12.30 alle 16 mira a prevenire incidenti e malori legati all’eccessivo calore. Questa misura dimostra quanto sia fondamentale proteggere i lavoratori durante ondate di caldo intenso, garantendo sicurezza e benessere a tutti.

Con un'ordinanza regionale, scatta in Emilia-Romagna - a partire da mercoledì 2 luglio - il divieto di lavorare in questi settori, in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, dalle ore 12.30 alle ore 16, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali.

Cando estremo, ecco l'ordinanza per la sospensione del lavoro nelle giornate a rischio.

