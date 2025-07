Concorezzo incidente con la moto | 15enne in ospedale

Momenti di grande apprensione si sono vissuti a Concorezzo nella serata di ieri, lunedì 30 giugno, quando una giovane motociclista di soli 15 anni è rimasta coinvolta in un incidente su via Don Antonio Girotti. La caduta, avvenuta intorno alle 20.32 e senza coinvolgimento di altri veicoli, ha richiesto un intervento immediato dei soccorsi. La ragazza è stata trasportata in ospedale, lasciando la comunità in attesa di aggiornamenti sulla sua condizione.

In questa notizia si parla di: concorezzo - incidente - moto - 15enne

