Borse di studio alle future scienziate

Le tre amministrazioni intendono promuovere l’uguaglianza di genere nel settore scientifico, incoraggiando le giovani talentuose a realizzare i propri sogni e contribuendo in modo concreto al progresso della società. Attraverso il bando “Sis-Stem,” queste comunità dimostrano di credere nel potenziale delle future scienziate, creando un’opportunità preziosa per formare un domani più inclusivo e innovativo.

I Comuni di Monza, Brugherio e Villasanta sostengono le studentesse che frequentano facoltà scientifiche, con la seconda edizione del bando “ Sis-Stem ”, che prevede l’erogazione di 25 borse di studio riservate alle giovani impegnate in un percorso universitario in area Stem, triennale o magistrale. L’iniziativa è stata finanziata con 8.000 euro dal Comune di Monza, 3.500 da Brugherio e 1.000 da Villasanta. Le tre amministrazioni intendono promuovere attivamente la riduzione del divario di genere nei percorsi accademici Stem. La borsa di studio è intitolata alla memoria di Giulia Cecchettin, studentessa di ingegneria vittima di femminicidio nel 2023: il padre Gino e la sua “Fondazione Giulia” hanno ringraziato pubblicamente le amministrazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Borse di studio alle future scienziate

In questa notizia si parla di: borse - studio - future - scienziate

Cerimonia alla scuola allievi carabinieri: consegnate le borse di studio Cosimo Giuseppe Fazio - Oggi, presso la Scuola Allievi Carabinieri, si è svolta una cerimonia significativa con la consegna delle borse di studio Cosimo Giuseppe Fazio.

“Il Future Circular Collider è il progetto per un futuro gigantesco acceleratore che potrebbe rappresentare il futuro dopo il Large Hadron Collider (LHC) e che è incluso nella Strategia Europea per la Fisica delle Particelle. Con i suoi 27 km di circonferenza, LHC Vai su Facebook

Borse di studio alle future scienziate; For Women in Science, la ventitreesima edizione del premio L’Oréal - Unesco; In salvo la memoria del Grand Combin grazie alla sinergia tra Ice Memory e Sea Beyond.

Borse di studio alle future scienziate - I Comuni di Monza, Brugherio e Villasanta sostengono le studentesse che frequentano facoltà scientifiche, con la seconda edizione del ... Lo riporta ilgiorno.it

Borse di studio OWSD per scienziate di Paesi in via di sviluppo - 2 giugno) con 18 giovani scienziate di paesi in via di sviluppo, vincitrici di una Early Career Fellowships ... Segnala ansa.it